Начальники Генштабов стран НАТО проводят встречу

Начальники Генштабов 28 стран-членов НАТО проводят двухдневную встречу (26-27 января) в Брюсселе, которая будет посвящена обсуждению хода операций Североатлантического альянса, в частности, в Афганистане, а также разработке новой стратегической концепции НАТО, передает РИА Новости.

В обсуждении международной антитеррористической военной кампании в Афганистане примут участие военачальники из 35 стран-партнеров альянса и государств, направивших воинские контингенты в эту страну, а также начальник генштаба ВС Пакистана.

Военные чины НАТО будут представлены на совещаниях командующим международными силами содействия безопасности в Афганистане, командующим натовской миссией военных инструкторов в этой стране, а также командующими Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и двух натовских стратегических командований - по операциям и трансформации.

По вопросу хода разработки новой стратегической концепции НАТО военачальники альянса заслушают главу рабочей группы Мадлен Олбрайт.

В рамках встреч натовских высших военных чинов состоятся также заседания Совета Россия-НАТО, Комиссии Украина-НАТО и Комиссии Грузия-НАТО на уровне начальников генштабов.