Из-за мороза отменяются занятия в школах в Кременчуге

В связи с усилением морозов в понедельник во всех школах Кременчуга (Полтавская обл.) отменены занятия.

Об этом журналистам сообщил вице-мэр Кременчуга Василий ХОМЕНКО.

"24 января на заседании противоэпедимической комиссии принято такое решение. Школы закроем пока только на понедельник. Там посмотрим, не ослабнет ли мороз", - сказал В.ХОМЕНКО.

По его словам, детские садики будут работать в обычном режиме.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду большей части Украины будет определять холодный арктический воздух с северо-востока.