Из-за мороза отменяются занятия в школах в Кременчуге
00:37, 25 января 2010Общество
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"...на понедельник. Там посмотрим..."
В связи с усилением морозов в понедельник во всех школах Кременчуга (Полтавская обл.) отменены занятия.
Об этом журналистам сообщил вице-мэр Кременчуга Василий ХОМЕНКО.
"24 января на заседании противоэпедимической комиссии принято такое решение. Школы закроем пока только на понедельник. Там посмотрим, не ослабнет ли мороз", - сказал В.ХОМЕНКО.
По его словам, детские садики будут работать в обычном режиме.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду большей части Украины будет определять холодный арктический воздух с северо-востока.
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