Тимошенко: у меня четкое намерение - убрать центральную бюрократию

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет что завершит бюджетную реформу и реформу местного самоуправления в Украине.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«У меня есть очень четкое намерение - убрать центральную бюрократию», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, находясь в Золотоноше Черкасской области.

Она отметила, что одним из направлений работы правительственной команды является устранение бюрократии и коррупции, в первую очередь, в вопросах формирования бюджета и распределения финансов. По словам главы правительства, уже с 2010 года можно будет «распрощаться с бюрократией» и деньги будут оставаться в сельских, поселковых и городских общинах. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сразу после выборов именно такой бюджет будет принят парламентом.

Премьер-министр отметила, что не может дальше продолжаться ситуация, когда сельские, поселковые и городские общины вынуждены каждый раз выпрашивать в центрах каждую копейку для, в частности, решения социальных и инфраструктурных вопросов:«Теперь мы эту ситуацию в корне изменили». Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что в парламент внесен новый бюджетный кодекс и разработан на его основе Государственный бюджет на 2010 год.

По словам премьер-министра, глубинная бюджетная реформа позволит децентрализовать финансы, что приведет к расцвету регионов. Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что уже в ближайшее время Верховная Рада сможет принять главные финансовые документы в стране. «Я знаю, что сегодня для такой мощной бюджетной реформы есть серьезные препятствия и политики в центре не хотят ее видеть... потому что коррупция, которая всегда строилась на бюджетных ресурсах, была главным теневым доходом для коррупционеров в правительстве, парламенте, на высших ступенях власти», - отметила глава правительства и добавила, что необходимо и впредь четко реализовывать бюджетную реформу, поскольку именно это путь для улучшения жизни людей.