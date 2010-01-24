Депутат сжег свой паспорт, узнав о присвоении звания Героя Бандере

В Севастополе депутат Ленинского районного совета Константин ЗАРУДНЕВ (ПСПУ) сегодня в полдень демонстративно сжег паспорт гражданина Украины. Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам К.ЗАРУДНЕВ пояснил, что делает это потому, что «не хочет быть гражданином страны, в которой фашистов награждают орденами», в частности, имея в виду присвоение звания Героя Украины Степану Бандере.

Перед тем, как поджечь паспорт и бросить его в урну, депутат оторвал от него свое фото. Как добавил К.ЗАРУДНЕВ, он надеется когда-то вклеить это фото в паспорт гражданина Крыма.

«Действо» происходило на площади Нахимова, в присутствии нескольких десятков журналистов.

Работники Ленинского райотдела УМВД Украины в городе Севастополе зафиксировали происходившее, составлен рапорт, проводится проверка. Остатки паспорта милиционеры достали из урны и увезли с собой.

По другим данным, К.ЗАРУДНЕВА не устраивала какая-то неточность в паспорте, и он все равно собирался получить новый паспорт гражданина Украины.