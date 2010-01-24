Лифт, в котором погибла 20-летняя беременная женщина, был исправен

Городской совет Запорожья уверяет, что лифт, в котором накануне погибла 20-летняя беременная жительница дома 25 по ул. Тбилисской, был исправен.

Как передает кореспондент УНИАН, соответствующая информация со ссылкой на заместителя городского головы Олега ДОРОФЕЕВА, размещена на официальном портале Запорожского горсовета.

“Лифт многоэтажного дома по ул. Тбилисской, 25, в котором накануне, 22 января, произошёл несчастный случай со смертельным исходом, был исправным. Документы на его содержание ООО "Запорожлифтсервисом - 2" - в полном порядке”, - сообщил О.ДОРОФЕЕВ.

По его словам, подъёмник был капитально отремонтирован в 2004 году. В 2006-м прошёл первое освидетельствование, в 2008-м - второе. Следующая проверка была запланирована на апрель 2010 года, - утверждает чиновник.

В то же время в сообщении констатируется, что произошедшее - "случай неординарный" и отмечается, что "при полностью исправной электронной системе подъёмника такое теоретически невозможно".

Как сообщал УНИАН, 22 января днем в доме 25, по ул. Тбилисской (Орджоникидзевский р-н Запорожья) 20-летнюю жительницу дома, находившуюся на 20-й неделе беременности, убило лифтом.

По данным Запорожской облпрокуратуры, обстоятельства произошедшего пока однозначно не установлены, однако, основная версия случившегося - именно неисправность лифта.