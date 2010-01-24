Налоговики изъяли свыше 25 тысяч фальсифицированных акцизных марок

В Черкассах на одной из закупочных баз сотрудники налоговой милиции изъяли свыше 25 тысяч фальсифицированных акцизных марок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе налоговой милиции Черкасской области, налоговики пресекли факт незаконного сбыта марок акцизного сбора 46-летним жителем Черкасс. У него изъяты 25 тысяч 99 штук акцизных марок с признаками подделки. По результатам экспертного исследования изъятые марки акцизного сбора оказались фальшивыми.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.