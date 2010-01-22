Движение транспорта между Донецком и Мариуполем закрыли

В Донецкой области из-за снежных заносов закрыто движение пассажирского транспорта между городами Донецк-Мариуполь.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАИ в Донецкой области. Согласно сообщению, сегодня решением начальника службы автомобильных дорог Донецкой области с 11.00 временно до особого распоряжения закрыто движение для пассажирского транспорта, ограниченно движение грузового транспорта на участке дороги общего пользования Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь, между городами Донецк-Мариуполь (138 км.-222 км.). Автодорога закрыта в связи с тем, что на территории области ожидаются осадки в виде снега, местами метели, снежные переметы, понижение температуры воздуха до -15С0, на дорогах снеговой накат, гололедица.