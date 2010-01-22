Евро на межбанке снова идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0915/8,1190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2719/0,2729, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4430/11,4845. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4138/1,4140 (четверг – 1,4092/1,4094).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.