Ученые установили, что большинство «аллергиков» не страдают аллергией

Британские ученые пришли к выводу, что подавляющее большинство людей, считающих, что у них аллергия на пищевые продукты, на самом деле ей не страдают, пишет Лента.русо ссылкой на The Daily Telegraph.

Как показало исследование, проведенное в Портсмутском университете, примерно пятая часть взрослых людей полагает, что у них аллергия на тот или иной пищевой продукт. Однако при клиническом обследовании этот диагноз выявляется не более чем у каждого пятидесятого из них. Женщины заблуждаются относительно пищевой непереносимости чаще мужчин, и зачастую необоснованно считают аллергиками своих детей, лишая их полезных продуктов.

Наиболее часто люди "находят" у себя аллергию на пшеницу – в ее наличии убеждены 4,5 процента населения. На самом деле ей страдает менее чем один из двухсот человек.

По мнению руководителя исследования Карины ВЕНТЕР (Carina Venter), такая частота ошибочной самодиагностики связана с распространением малоинформативных тест-систем для самостоятельного выявления аллергии и обилием гипоаллергенной продукции, а также с тем фактом, что в последние десятилетия это заболевание стало "модным диагнозом".

На основании результатов исследования ученые предостерегают, что необоснованный отказ от тех или иных продуктов как вызывающих аллергию может вызвать у любителей самодиагностики и их детей дефицит ряда витаминов, антиоксидантов, пищевых волокон и других необходимых компонентов пищи.