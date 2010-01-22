Пограничники «Веселого» задержали украинца с 15 пистолетами

Сотрудники отдела пограничной службы «Веселое» Харьковского отряда задержали 19-летнего украинца, в сумке которого выявили 15 пневматических пистолетов «Байкал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, нарушитель, незаконно пересекший границу из России, задержан вчера на окраине села Борисовка Харьковского района.

За незаконное пересечение государственной границы Харьковский районный суд присудил задержанному административный штраф в размере 850 грн. Пневматическое оружие, оцененное в 8 тыс. грн., передали в таможню.