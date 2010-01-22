Сегодня - День Соборности

Президент Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем Соборности Украины.

В поздравлении, обнародованном на официальном сайте главы государства, он напомнил, что «22 января 1919 года Акт Единения объединил Украинскую и Западно-Украинскую Народные Республики и на родных землях вновь появилось единое Украинское государство. Значение этого события выходит далеко за пределы политического и даже исторического измерения. В нем сконцентрировано мощное национальное, моральное и духовное содержание. Несмотря на столетие неволи и разобщенности между враждующими империями украинцы проявили колоссальную жизненную силу и доказали миру, что никто и ничего не может покорить единый народ, который хочет свободы и хорошей жизни в собственном государстве».

По убеждению Президента, «Акт Единения – великое послание для нас, нынешних украинцев, и для наших потомков. Только когда мы едины в своих помыслах, целях и усилиях, мы можем иметь успех. Только когда нас объединяет общий национальный дух, Украина имеет будущее».

«Сегодня мы развиваем независимое Украинское государство, утверждаем демократию, возрождаемся как современная политическая нация, которая видит свое место в объединенном европейском сообществе. Бережем как самую высокую ценность нашу украинскую соборность, и мы достигнем цели», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он пожелал гражданам хорошего здоровья, счастья, мира и согласия во имя процветания Украины.