Евро к доллару упал до самого низкого за полгода уровня

Новое падение курса евро относительно доллара США произошло в четверг на мировых валютных рынках. Стоимость евро составила 1,4092 доллара, что стало самым низким показателем с июля 2009 года.

На позиции единой европейской валюты все усиливающееся негативное влияние оказывает финансовый кризис в Греции, где дефицит госбюджета достиг 12,7 проц. Это в четыре раза выше предельного уровня, установленного соглашениями стран-членов зоны евро.

В центре внимания рынков оказалась и ситуация в другой стране зоны евро - Португалии, когда Международный валютный фонд призвал Лиссабон "повысить в текущем году бюджетную дисциплину". В результате в зоне евро возник еще один очаг финансовой напряженности, что увеличивает риски в экономике ЕС, отмечают независимые аналитики.

ИТАР-ТАСС