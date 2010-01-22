Черноморский флот можно будет не выводить, если переименовать?

Эксперты советуют Украине к 2017 году создать на базе ЧФ РФ международный антитеррористический центр под эгидой ООН.

Об этом сказал на круглом столе и.о. директора международных программ Центра Разумкова Михаил ПАШКОВ.

“Я бы хотел высказать своеобразное ноу-хау Центра Разумкова относительно ЧФ. Почему бы нам к 2017 году не трансформировать военную базу России в международный антитеррористический центр под эгидой ООН, который бы боролся с контрабандой, нелегальной миграцией, торговлей людьми, терроризмом”, - сказал он. По мнению эксперта, это не противоречило бы Конституции Украины и не отражалось болезненно на РФ. По словам М.ПАШКОВА, такой вариант мог бы стать компромиссом для обеих сторон.

Говоря о внешней политике нового Президента Украины, эксперт отметил, что для обоих кандидатов принципиально важным будет запуск механизмов межгосударственного сотрудничества, а именно Украинско-российской межгосударственной комиссии, которая “до недавнего времени работала на одном моторе - Экономическом комитете”.

М.ПАШКОВ подчеркнул, что очень важно, чтобы эта комиссия работала в полном формате на уровне президентов.

Он также отметил четыре проблемы в отношениях Украины с Россией: газовые взаимоотношения, проблемы границ, ЧФ и вопросы гуманитарного характера.

По мнению М.ПАШКОВА, оба кандидата на должность Президента будут продолжать сотрудничество с НАТО.

Он также отметил, что между предвыборными заявлениями и реальными действиями кандидатов - большая разница, и говорить о внешнеполитическом курсе нового президента можно только по конкретным шагам.

М.ПАШКОВ отметил, что достижение консенсуса внутри страны будет одним из важнейших условий внешней политики на новом этапе. “Сегодня внешнеполитическая сфера используется как арена сведения политических счетов, что влияет на имидж государства, характер двусторонних отношений и во многом дезориентирует наших внешних партнеров”, - сказал он.