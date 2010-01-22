Киевская власть обещает не брать денег за снег

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил руководителям профильных управлений и Главному информационно-вычислительному центру обеспечить переначисление по квартплате за содержание придомовых территорий за январь в связи с неудобствами, возникшими из-за неубранного снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА.

“Обязательно будем переначислять. Мы переначислим за январь: не будем брать денег с киевлян за уборку территорий. Сколько это выйдет, столько и будет”, – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Также, по его словам, в платежках, которые киевляне получат в феврале, не будет взыматься плата за горячую воду в тех домах, где в январе был недогрев воды, и о чем известно столичным властям. В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО не уточнил, сколько таких домов, и в каких районах они расположены.

Как сообщал УНИАН, Министерство по вопросам ЖКХ предложило Кабинету министров Украины инициировать проверку выполнения Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" и по их результатам обязать жилищно-эксплуатационные конторы осуществить перерасчет тарифов в связи с не предоставлением населению услуг по уборке снега на улицах городов.

Согласно сообщению, такое поручение министерство предлагает правительству дать Государственной инспекции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и планирует, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

"Например, в Киеве Госжилкоммунинспекция установила массовые нарушения при проведении зимних уборочных работ на придомовых территориях. Из-за неадекватных действий власти Киева возникли значительные препятствия для движения пешеходов и транспорта, что создало угрозу жизнедеятельности города", - сказал министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его информации, с 17 декабря 2009 года по 14 января 2010 года в травмпункты Киева обратились почти 5,5 тысяч человек, которые получили травмы на обледеневших дорогах и тротуарах города.

Министр также сообщил, что Госжилкоммунинспекция разработала форму Акта претензий за ненадлежащее предоставление или не предоставление услуг по содержанию домов и придомовых территорий, на основании которого ЖЭКи должны будут сделать перерасчет тарифов за неполученные услуги по уборке снега.