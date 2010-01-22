Нацбанк снижает уровень чистых валютных резервов

В Национальном банке Украины заявляют, что решение о снижении уровня чистых международных валютных резервов выполняется.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

«Решение о снижении уровня чистых резервов выполняется Национальным банком. Уровень чистых резервов снижен, что предоставляет возможность выполнять внешние платежи, возникающие в текущем году. В частности, из суммы снижения чистых резервов был осуществлен платеж, в том числе за импортированный газ почти 900 млн. долл. Будет оплачен и будущий платеж за газ, – сказал С.КРУГЛИК. – Надеюсь, до тех пор, пока пройдет тарифная и структурная реформа «Нафтогаза», ресурсы Международного валютного фонда будут использоваться согласно основной цели программы stand-by, а именно – поддержка платежного баланса, львиную долю которого сегодня и составляют платежи за импортированный газ».

Как сообщал УНИАН, 20 января т.г. исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что Национальный банк Украины до сих пор отказывается предоставлять правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от Международного валютного фонда для проведения внешних операций. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какой объем из этой суммы уже использован при расчете за газ в январе.

И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее договоренность об этом была достигнута с МВФ. «Это решение (о возможности выделения средств из золотовалютных резервов – УНИАН) было принято, оно было одобрено Советом директоров МВФ, доведено до сведения Минфина и Нацбанка. Между тем, оно не выполнено Национальным банком ни на копейку», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.

Сегодня киевский офис МВФ обнародовал заявление относительно возможности перевода части пассивов (обязательств) Украины от НБУ правительству Украины: «С точки зрения МВФ пассивы (обязательства) страны – это ответственность самой страны-участника (фонда), а не отдельного органа или организации. Руководство страны может принять решение предоставить, перевести или разместить такие пассивы (обязательства) среди различных внутренних организаций или органов. Какие-либо решения относительно такого перевода или распределения средств являются решением исключительно руководства Украины».

В сообщении МВФ указывает, что решение снизить для Украины на 2 млрд. долл. ранее оговоренный показатель чистых международных резервов было принято МВФ для того, чтобы предоставить возможность украинскому руководству использовать имеющиеся ресурсы для проведения внешних платежей, которые должны быть осуществлены.