Первую партию меланжа вывезли из Ивано-Франковской области

21 января начался вывоз меланжа с территории Ивано-Франковской области. Как передает корреспондент УНИАН, с территории воинской части, расположенной близ села Ценжив Тисменицкого района Ивано-Франковской области, загружены первые цистерны с меланжем, которые отправили на химические предприятия России для переработки.

В мероприятии приняли участие председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, координатор проектов ОБСЕ в Украине посол Любомир КОПАЙ, заместитель командующего Западным оперативным командованием по логистике генерал-майор Сергей НИКОЛАЕВ, представители ОБСЕ, журналисты центральных и региональных СМИ, которые прибыли на склад ракетного топлива Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Первая партия (312 тонн) компонентов ракетного топлива «меланж» была отгружена для последующей утилизации на предприятиях Российской Федерации. Участники акции отмечали, что в рамках соответствующего проекта ОБСЕ-Украина до конца мая планируется завершить работы по вывозу меланжа со складов вблизи с. Ценжив. Также сообщалось, что вывоз «меланжа» с территории области, запланированный в срок проведения мероприятий первого этапа (первый квартал 2010 года), профинансирован в полном объеме.

Остальной меланж, а на сегодняшний день на складе в Ценживе хранится 2,2 тысячи тонн, будет отправлен в несколько этапов согласно графику до конца второго квартала этого года. Для вывоза меланжа будут организованы четыре-пять рейсов железнодорожных эшелонов из 9 специальных цистерн.

После вывоза «меланжа» на территории воинской части проведут все необходимые мероприятия по рекультивации земли, а сама часть будет расформирована.

Операция по отгрузке и транспортировке меланжа будет проводиться под контролем специалистов подразделения МЧС в области, областной санитарно-эпидемиологической станции, государственной экологической инспекции, государственного управления охраны окружающей среды, под соответствующей охраной и строгим соблюдением всех международных стандартов, изложенных в соглашении.

Справка УНИАН. На территории шести воинских частей, дислоцированных в Калиновке (Винницкая обл.), Ценжеве (Ивано-Франковская обл.), Радехове (Львовская обл.), Любашевке (Одесская обл.), Шевченково (Харьковская обл.) и Белой Церкви (Киевская обл.) хранится 16,3 тыс. тонн избыточных некондиционных компонентов ракетного топлива типа «меланж».