Члена избиркома задержали за покупку голосов избирателей

Работники Службы безопасности Украины в канун выборов задокументировали факт противоправных действий члена участковой избирательной комиссии села Валява Городищенского района Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе СБУ, член комиссии Анна Г. предлагала жителям села за вознаграждение в размере 50 гривен поддержать определенного кандидата на должность Президента Украины. Работники СБУ опросили жителей Валявы, которые подтвердили, что указанная представительница УИК предлагала им деньги. Материалы о правонарушении направлены в прокуратуру Черкасской области. Работники СБУ принудительно доставили в прокуратуру правонарушительницу для дачи показаний о совершении ею указанных преступных действий. С целью недопущения фальсификаций во время избирательного процесса, Анна Г. была отстранена от исполнения обязанностей члена УИК №16, в которой она работала.

Прокуратура окончила доследственную проверку и подготовила материалы для передачи в суд.