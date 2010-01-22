Киевская власть планирует за две недели очистить город от снега и льда

Киевская власть планирует через две недели очистить город от сугробов снега и льда.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА, учитывая сегодняшнюю ситуацию и возможности соответствующих служб.

Докладывая о работе, проведенной сегодня, гендиректор КП “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ сообщил, что за один день из столицы вывезено 1 тыс. 580 тонн снега. Зачистка проводилась во всех районах города. К работам были привлечены работники ГАИ, которые перекрывали улицы, чтобы работала техника, а также помогали освобождать территорию от припаркованных машин. Он отметил, что ГАИ ежедневно будет по заявке “Киевавтодора” осуществлять такую работу поочередно на тех улицах, где еще есть завалы снега.

“Мы считаем, нам нужно, чтобы освободить титульные улицы и остановки от снега, две недели”, – сказал Г.ГЛИНСКИЙ.

Он отметил, что активную работу ведут и работники районных администраций. Только за сегодня ЖЭКи районов получили дополнительно около 300 тонн соли и 439 тонн смеси соли с песком.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил обеспечить уборку снега в двухнедельный срок, а также уже на ближайшей неделе убрать со всех улиц города сломанные ветки и поломанные стихией деревья. Он поинформировал, что из 16 млн. грн., которые мэр поручил срочно выделить на ликвидацию стихии, 8 млн. уже выделено районами, на них закуплено соль и смесь соли с песком. Остальные средства также должны поступить в ближайшее время, они будут использованы на зарплату и закупку горюче-смазочных материалов.

В свою очередь Г.ГЛИНСКИЙ отметил, что “Киевавтодор” использует средства транспортного сбора на ремонт дорог. На это А.ГОЛУБЧЕНКО отреагировал положительно. “Только так сейчас можно делать, пока нет бюджета”, – сказал он.

А.ГОЛУБЧЕНКО также признал вину КГГА и руководства районов за ситуацию, которая сложилась в городе на сегодня. “Мы получили то, что заслужили”, – сказал он, комментируя усилия городской власти для решения проблемы снежных завалов. “И в первую очередь это касается районов. Везде была “зарублена” работа”, – прибавил он.

При этом первый заместитель председателя КГГА отметил, что он не снимает ответственности ни с КГГА, ни с председателей районов. “Безусловно, это – просчет, и он должен пойти на пользу: если мы умеем делать выводы со своих ошибок, то мы их должны сделать и не бояться здесь их признавать”, – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, прибавив, что очистительные работы в городе должны были начаться еще в конце декабря, несмотря на праздники.