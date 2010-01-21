Идея Фонда гарантирования для членов кредитных союзов не прошла ВР

Верховная Рада Украины отказалась создать Фонд гарантирования вкладов для членов кредитных союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали лишь 155 народных депутатов из 429, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось, что участниками Фонда гарантирования вкладов членов кредитных союзов (далее - Фонд) являются кредитные союзы, включенные в государственный реестр финансовых учреждений, который ведет уполномоченный орган, и имеющие лицензию на ведение деятельности по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета. Участие в Фонде кредитных союзов является обязательным. Участники Фонда обязаны уплачивать сборы в Фонд. Участником Фонда является кредитный союз, который выполняет установленные уполномоченным органом финансовые нормативы деятельности и критерии качества системы управления и может выполнять свои обязательства перед вкладчиками.

Предполагалось, что Фонд гарантирует каждому вкладчику Фонда возмещение средств по его вкладам, включая проценты, в размере вкладов на день наступления недоступности вкладов, но не более 5 тыс. грн. по вкладам в каждом из таких участников. Этот размер возмещения средств по вкладам, включая проценты, за счет средств Фонда может быть увеличен по решению административного совета Фонда в зависимости от тенденций развития рынка ресурсов, привлеченных от вкладчиков участниками (временными участниками) Фонда.

Согласно законопроекту, Фонд является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов членов кредитных союзов. Руководящими органами Фонда являются административный совет и исполнительная дирекция. Источниками формирования средств Фонда являются начальные сборы с участников Фонда; регулярные сборы с участников (временных участников) Фонда; специальные сборы с участников (временных участников) Фонда; доходы, полученные от инвестирования средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины; кредиты, привлеченные от Кабинета министров Украины, Национального банка Украины, банков и иностранных кредиторов и тому подобное.

Законопроектом предусмотрено, что кредитные союзы, созданные в результате реорганизации путем их слияния или присоединения (в случае уплаты начального сбора в Фонд кредитными союзами, которые реорганизовались), освобождаются от уплаты начального сбора и приобретают все права и обязанности реорганизованных кредитных союзов относительно участия в Фонде. В то же время начисление регулярного сбора в Фонд осуществляется участниками (временными участниками) Фонда дважды в год по 0,25 процента общей суммы вкладов, включая начисленные по вкладам проценты, по состоянию на 31 декабря года, что предшествует текущему, и 30 июня текущего года.

После негативного голосования ВР приняла решение направить законопроект на повторное первое чтение. За принятие такого решения проголосовали 274 народных депутата из 429, зарегистрированных в сессионном зале.