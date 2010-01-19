Милиция расследует столкновение между журналистом и главой райсовета

В Полтавской области милиция расследует конфликт между главным редактором газеты "Свобода слова" Ирмой КРАТ и председателем Гадячского райсовета Анатолием ЦЫМБАЛОМ.

Об этом журналистам сообщил начальник ЦОС ГУ МВД в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, сегодня в Гадячский райотдел милиции поступило заявление от главного редактора газеты "Свобода слова" И.КРАТ о препятствовании ей в журналистской деятельности со стороны председателя райсовета.

Конфликт разгорелся около 13 часов во вторник непосредственно в кабинете председателя райсовета А.ЦЫМБАЛА. Журналистка говорит, что пришла к главе райсовета, чтобы взять комментарий по первому туру выборов. Чиновник неожиданно начал кричать на нее и требовать, чтобы она все материалы согласовала с ним. Журналистка заявила, что глава райсовета ее ударил.

Председатель райсовета А.ЦЫМБАЛ отрицает информацию И.КРАТ об избиении. Он заявил, что только вошел в свой кабинет и не успел даже раздеться, сложить вещи в шкаф, как к нему в кабинет ворвались женщина, положила на стол календарики и стала его расспрашивать о выборах.

А.ЦЫМБАЛ заявляет, что он попросил ее выйти и зайти в кабинет лишь после того, как ее пригласят. Он также говорит, что он оттолкнул ее руку с телефоном-диктофоном.

Он отмечает, что не бил журналистку.

Частная газета «Свобода слова» основана в 2004 году.