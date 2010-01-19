В Николаевской области объявили штормовое предупреждение
17:18, 19 января 2010Общество
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Снег, метель, заносы...
По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии, к вечеру 19 января и в течение суток 20 января 2010 года по Николаевской области и г. Николаеву ожидаются сложные погодные условия, а именно: сильный снег, метель, снежные заносы, на дорогах местами гололедица.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Николаевской области.
Кроме того, ожидается усиление скорости ветра 15-20 м/с, снижение температуры до 6-11 градусов мороза.
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