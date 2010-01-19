В центре Львова бандиты силой захватили BMW X6

В центре Львова двое неизвестных украли автомобиль BMW X6. Об этом ЗІКу сообщил начальник Львовского городского управления милиции Игорь Цикало.

По его словам, мужчина вышел из своей квартиры и подошел к машине, чтобы отвезти детей в школу. Когда открыл дверь, к нему подбежали двое и ворвались в салон - один на переднее сидение, а другой - на заднее. Они стали тащить владельца на заднее сидение, но тот кричал и боролся - и ему удалось вырваться из машины. «А злоумышленники уехали на его автомобиле», – сообщил Цикало.

На вопрос, установлены ли уже лица, совершившие это преступление, Цикало ответил, что пока нет.