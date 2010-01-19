По делу о взрыве в луганской больнице задержали первого подозреваемого
Проводятся допросы потерпевших
По уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в Луганской городской многопрофильной больнице №7, приведшему к гибели людей, задержан начальник технического отдела больницы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Инженеру по охране труда избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Указанные лица, признающие допущенные нарушения законодательства об охране труда и собственных должностных инструкций, подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, отметили в ГПУ.
На данный момент установлен факт гибели 8 лиц, 7 из которых опознаны. Еще 6 лиц вследствие взрыва получили телесные повреждения и госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу.
Во время осмотра места происшествия изъяты остатки двух взорвавшихся кислородных баллонов, а также невредимые баллоны, отобраны необходимые образцы для проведения взрывотехнической экспертизы.
Проводятся допросы потерпевших и работников больницы, информировали в пресс-службе, добавив, что следствие по делу находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, утром 18 января в Луганске в пятиэтажном здании городской больницы №7 на четвертом этаже произошел взрыв кислородного баллона. На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 человек (261 больной и 105 лиц медперсонала).
Работы по поиску и скорейшему доставанию людей из-под завалов продолжаются непрерывно в круглосуточном режиме.