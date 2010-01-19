По делу о взрыве в луганской больнице задержали первого подозреваемого

По уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в Луганской городской многопрофильной больнице №7, приведшему к гибели людей, задержан начальник технического отдела больницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Инженеру по охране труда избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Указанные лица, признающие допущенные нарушения законодательства об охране труда и собственных должностных инструкций, подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, отметили в ГПУ.

На данный момент установлен факт гибели 8 лиц, 7 из которых опознаны. Еще 6 лиц вследствие взрыва получили телесные повреждения и госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу.

Во время осмотра места происшествия изъяты остатки двух взорвавшихся кислородных баллонов, а также невредимые баллоны, отобраны необходимые образцы для проведения взрывотехнической экспертизы.

Проводятся допросы потерпевших и работников больницы, информировали в пресс-службе, добавив, что следствие по делу находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 18 января в Луганске в пятиэтажном здании городской больницы №7 на четвертом этаже произошел взрыв кислородного баллона. На момент взрыва в здании медучреждения находились 366 человек (261 больной и 105 лиц медперсонала).

Работы по поиску и скорейшему доставанию людей из-под завалов продолжаются непрерывно в круглосуточном режиме.