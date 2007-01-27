”Опель” врезался в толпу: 9 пострадавших

Вчера в 18.05 в городе Днепродзержинск по проспекту Ленина водитель легкового автомобиля «Опель-омега» не справился с управлением и совершил наезд на людей, которые находились на остановке общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, из которых шесть человек с травмами разной степени госпитализированы в городскую больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 13 человек и 182 - травмированы.