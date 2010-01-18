Фонд госимущества передумал продавать Одесскую киностудию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение об отмене своего приказа от 17 декабря 2009 г. №2004 о приватизации государственного 50,01% пакета акций ЗАО "Одесская киностудия".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 г. Фонд госимущества принял решение о приватизации находящегося в госсобственности 50,01% пакета акций ЗАО "Одесская киностудия".

ЗАО "Одесская киностудия" было зарегистрировано 2 декабря 2005 г., государственная доля составляет 50% уставного капитала плюс 1 акция.

ФГИУ выступил соучредителем ЗАО "Одесская киностудия", в уставный фонд которого со стороны государства был передан целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Одесская киностудия художественных фильмов".

Негосударственным соучредителем общества, по предложению Министерства культуры и туризма, выступило ООО "Новая киностудия", которое оплатило 50% уставного капитала минус 1 акция общества путем перечисления денежных средств в размере 31,1 млн. грн.