Ивано-Франковской бригаде тактической авиации вручено Боевое знамя

16 января в Ивано-Франковске заместитель главы Секретариата Президента Украины Петр ШАТКОВСКИЙ по поручению главы государства вручил Боевое знамя 114-й ордена Красного знамени бригаде тактической авиации Воздушного командования “Запад” Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Обращаясь к личному составу воздушного соединения, П.ШАТКОВСКИЙ отметил, что Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины твердо и последовательно защищает интересы Украинской армии, постоянно требует от правительства полностью и своевременно финансировать Вооруженных сил, а также существенно увеличить объемы средств для оснащения армии и усиления социальной защиты военнослужащих.