В 330 киевских школах перенесли занятия из-за выборов

Киевская городская государственная администрация обнародовала перечень столичных учебных заведений, в которых 18 января отменяются занятия в связи с работой там избирательных участков на выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, перечень утвержден приказом Главного управления образования и науки КГГА «О переносе учебных занятий в общеобразовательных учебных заведениях г. Киева в январе 2010 года».

Комментируя этот приказ, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил, что занятия в общеобразовательных учебных заведениях, в которых размещены избирательные участки, перенесены с 18 января на 23 января 2010 года.

В указанный перечень вошло 331 учебное заведение: 49 – в Днепровском районе; 35 – в Шевченковском; 23 – в Печерском; 32 – в Соломенском; 40 – в Деснянском; 36 – в Святошинском; 22 – в Подольском; 32 – в Дарницком; 27 – в Голосеевском и 35 – в Оболонском районе.