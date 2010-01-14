«Наша Украина» заявляет о подкупах директоров школ в поддержку Януковича

В Донецкой области в избирательном штабе Виктора ЮЩЕНКО и партии «Наша Украина» заявляют о подкупах директоров общеобразовательных школ в поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА на предстоящих президентских выборах, в областном избирательном штабе Партии регионов это заявление опровергают.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного избирательного штаба В.ЮЩЕНКО со ссылкой на членов участковой избирательной комиссии Новоазовского района Донецкой области, в Новоазовском районе одна из сотрудниц отдела образования Старобешевской райгосадминистрации обещала директорам общеобразовательных школ денежное вознаграждение в размере 200 долл. за поддержку на выборах В.ЯНУКОВИЧА.

По словам членов комиссии, 29 декабря 2009 года в городе Старобешево на собрании работников образования Старобешевского района сотрудница отдела образования, которая является также депутатом Донецкого областного совета от ПР, убеждала присутствовавших обеспечить 17 января свою поддержку В.ЯНУКОВИЧУ на президентских выборах.

Так, она настойчиво рекомендовала голосовать за лидера Партии регионов и обещала при получении положительных результатов по итогам выборов директорам школ денежное вознаграждение в размере 200 долл. Причем подобная «агитация», по словам участников данного мероприятия, проводится ею регулярно во время выборных кампаний, проходящих в области.

В пресс-службе избирательного штаба В.ЮЩЕНКО считают, что «попытки подкупить избирателей являются наглядным примером того, что так называемые фавориты президентских выборов не уверены в своей победе, поэтому их окружение пытается подстраховаться и сделать для своего кандидата запас в несколько дополнительных процентов голосов».

В свою очередь депутат Донецкого областного совета Игорь ЧИЧАСОВ, который является руководителем пресс-службы Донецкой областной организации Партии регионов и избирательного штаба В.ЯНУКОВИЧА, опроверг данную информацию. По его словам, она ложная и является лишь политической провокацией. «Наша Украина» хочет обратить на себя внимание, так как в донецком регионе у нее очень низкий рейтинг», - сказал И.ЧИЧАСОВ в комментарии корреспонденту УНИАН.

При этом он добавил, что все эти обвинения беспочвенны, «так как Партии регионов этого не надо, у Виктора ЯНУКОВИЧА и так достаточно высокая поддержка в области, высокий электоральный потенциал, который не нуждается в каком-либо стимулировании, и тем более в использовании административного ресурса».

«Партия регионов проводит свою избирательную кампанию честно и прозрачно», - подчеркнул И.ЧИЧАСОВ.