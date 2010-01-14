В Нью-Йорке открылась выставка с экспонатами Трипольской цивилизации

В Университете Нью-Йорка впервые в США открылась выставка «Утерянный мир Старой Европы», состоящий из 160 экспонатов: статуэток, ожерелий и других декоративных изделий, найденных археологами в древних городах, селах, захоронениях в восточной и юго-восточной Европе, сообщает "Радио Свобода ".

Как отмечает издание, в V-IV тысячелетиях до н.э., до расцвета древних цивилизаций Египта и Месопотамии, культуры восточной и юго-восточной Европы достигли уровня развития и утонченности, сравниться с которыми человечество не могло еще несколько веков. Культуры, в течение столетий процветавшие на территории современной Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Сербии и Македонии, примерно 6 тысяч лет назад внезапно пришли в упадок и исчезли. Только теперь, с открытием новой выставки в Университете Нью-Йорка, западный мир начинает знакомиться с тем, что куратор экспозиции Дейвид Энтони называет наиболее совершенной европейской цивилизацией своего времени.

«Это были первые культуры, открывшие на территории Европы металлургию, - отмечает он. - Это было большим технологическим достижением. Ведь все более поздние европейские цивилизации, включая древних греков и римлян, зависели от металла. Так вот, история производства орудий и оружия из металла началась именно с этих культур Старой Европы».

По его словам, представленные культуры знаменовали начало европейской сельскохозяйственной цивилизации. Экспонаты выставки свидетельствуют о чрезвычайных навыках и мастерстве тогдашних людей в гончарстве и изготовлении металлических орудий.

Как отмечает "Радио Свобода" со ссылкой на экспертов, наиболее многочисленные поселения обнаружены на территории современной Украины. В этом регионе в то время находились крупнейшие из них. Население некоторых городов достигало 10 тысяч человек. «В определенные моменты в некоторых местах, в частности, в Украине, видим рост поселений сначала до 150 домов, потом 500 домов, а затем 2 тысяч домов. Поселения из 2 тысяч домов простирались на километр», - отмечает Д. Энтони.

Культурный пик Старой Европы совпал с ранним этапом развития цивилизации Месопотамии. Но даже эта цивилизация с ее монументальной архитектурой не смогла достичь размаха человеческих поселений, обнаружили археологи на территории современной Украины.