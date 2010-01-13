Двое гаишников задержали автомобиль с 5 вооруженными злоумышленниками

В Запорожье двое сотрудников ГАИ задержали автомобиль с пятью вооруженными ранее судимыми злоумышленниками, пытавшимися скрыться с места преступления - из кафе, где одним из них (ранее судимым за убийство) были нанесены ножевые ранения двум посетителям.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, получив информацию о том, что группа из 5 злоумышленников скрылась с места преступления на "Жигулях", сотрудники ГАИ, увидев похожий автомобиль, попытались остановить его, а затем начали преследование.

"Им удалось загнать автомобиль беглецов в глухой угол и задержать находившихся в нем 5 мужчин, у которых в ходе обыска были изъяты 2 пистолета и 2 ножа", - сообщили в ЦОС.

После прибытия подкрепления все 5 злоумышленников были доставлены в Шевченковский райотдел милиции, где, по данным ЦОС, было установлено, что все они ранее судимые.

На сегодняшний день в отношении владельцев оружия возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с огнестрельным оружием, в отношении задержанного, тяжело ранившего в кафе 2 человек - уголовное дело по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - "Нанесение телесных повреждений".

Изъятые пистолеты направлены на экспертизу - для проверки на предмет использования при совершении других преступлений.

Готовится приказ о поощрении сотрудников ГАИ, вдвоем задержавших пятерых вооруженных злоумышленников.