Во Львове отключат свет на улицах, и остановится электротранспорт

В связи с непроплатой Государственным казначейством средств на счета коммунальных предприятий «Львовэлектротранс», «Львовводоканал» и «Львовосвещение» во Львове будет отключено уличное освещение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщила в комментарии агентству руководитель ЛКП «Львовосвещение» Марина СТРОЕВА, по состоянию на сегодняшний день Львов не получил через казначейство необходимых средств для ОАО «Львовоблэнерго» за использованную электроэнергию, которые должны были пойти на оплату за электроэнергию.

«Следовательно, город стал заложником казначейства и не может рассчитаться с ОАО. А это, в свою очередь, повлечет отключение уличного освещения в городе уже с завтрашнего дня», - отметила М.СТРОЕВА.

Как отмечает пресс-служба Львовского горсовета, критическая ситуация сложилась также и с общественным транспортом.

«Отключение электроснабжения на «Львовэлектротрансе» повлечет остановку всего электротранспорта в городе», - заявил УНИАН руководитель ЛКП «Львовэлектротранс» Владимир КАРПА.

Он отметил, что оплата за электроэнергию осуществляется взаимозачетом (средствами из государственной субвенции), который фиксируется Протоколом за подписями уполномоченных лиц. Такой протокол, по его словам, был согласован и подписан еще 9 декабря 2009 года на сумму 530 тыс. грн.

«Со своей стороны, мы 14 декабря представили платежное поручение на проплату. По неизвестным нам причинам казначейство эти средства не перечислило «Львовоблэнерго». По окончании десятидневного срока мы подали новое платежное поручение на эту же сумму. Следует отметить, что сумма 530 тыс. грн. была отнята от субвенции и на счета предприятия не попала, однако и как оплата за электроэнергию на счета «Львовоблэнерго» также не была проплачена казначейством. Как следствие, 11 января мы получили предупреждение от облэнерго в отношении отключения 14 января в 10.00 электроэнергии», - заявил руководитель ЛКП «Львовэлектротранс» Владимир КАРПА.

Он также отметил, что предприятие обратилось в «Львовоблэнерго» с предложением подписать новый протокол за январь, куда будет включена и эта задолженность.

«Надеемся, что руководство «Львовоблэнерго» не будет прибегать к таким радикальным методам, ведь, в первую очередь, от них пострадают и его потребители, которые пользуются трамваями и троллейбусами», - отметил В.КАРПА.