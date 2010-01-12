Ющенко: украинские ток-шоу будут вести московские журналисты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает любые обвинения в притеснении свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на пресс-конференции журналист газеты «Известия в Украине» заметила, что ее газета прекратила выходить в Украине из-за того, что не нравится главе государства.

«Я не знаю Вашей газеты, у меня нет никакого интереса к позиции Вашей газеты относительно ситуации в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он посоветовал журналистке поехать в Москву и поставить там подобный вопрос.

«Поверьте, эта страна (Украина – УНИАН), возможно, будет последней страной в Европе, где вас будут принимать, и давать возможность выходить», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Более того, по его убеждению, украинские политические ток-шоу будут вести московские журналисты, поскольку именно наше государство дает возможность провести политическую дискуссию.

В.ЮЩЕНКО гарантировал, что пока будет Президентом, в Украине будет обеспечена свобода слова.