Министерство на время зимней сессии в вузах открыло горячую линию

11 января в Министерстве образования и науки начал свою работу консультативный телефон „Зимняя экзаменационная сессия 2009/2010 учебного года”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, горячая линия Минобразования будет обеспечивать надлежащий контроль за проведением зимней экзаменационной сессии 2009/2010 учебного года в высших учебных заведениях, организацию приема граждан. Это будет способствовать оперативному реагированию на возможные факты нарушений действующего законодательства о высшем образовании, отметили в Минобразования.

Консультационный телефон по номеру (044) 486-27-21 будет действовать до 26 февраля 2010 года.