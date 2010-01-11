Милиция взяла под охрану избирательные комиссии на Львовщине

С 11 января работниками органов внутренних дел Львовской области взято под круглосуточную охрану 7 территориальных избирательных комиссий, на которые сегодня из Центральной избирательной комиссии спецсвязью были доставлены избирательные бюллетени.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. Для охраны бюллетеней на избирательных участках задействованы более 2 тысяч работников милиции Львовской области.