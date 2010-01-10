Фильмы в Молдове должны иметь молдавские субтитры

Власти Молдавии потребовали, чтобы фильмы в кинотеатрах страны сопровождались обязательными субтитрами на молдавском языке.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве, на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Филат потребовал, чтобы министр культуры Борис Фокша представил на следующем заседании изменения в законодательство с тем, чтобы граждане страны могли смотреть фильмы в кинотеатрах на государственном языке.

Как заявил Б.Фокша журналистам, правительство Молдовы намерено инициировать поправки в законодательство, которые обяжут кинотеатры демонстрировать фильмы, дублированные на русский язык, с обязательными субтитрами на государственном языке. По словам министра культуры, после принятия таких мер русскоговорящие жители Молдавии будут иметь возможность выучить родной язык земли, где они проживают.