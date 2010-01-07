ВО "Свобода" требует переименовать ул. Дзержинского в ул. Бандеры

Запорожская организация Всеукраинского объединения "Свобода" настаивает на переименовании ул. Дзержинского в Запорожье в ул. имени Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной организации ВО "Свобода", обращение с инициативой провести подобное переименование направлено мэру Запорожья и депутатам Запорожского горсовета.

Основанием для переименования, по данным пресс-службы, является то, что Ф.Дзержинский был "палачом украинского народа, на совести которого миллионы замученных", а также Указ Президента от 28 марта 2007 года, которым определено "принять в установленном порядке меры для демонтажа памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине и политических репрессий, а также переименования в установленном порядке улиц, площадей, переулков, проспектов, парков и скверов в населенных пунктах Украины, названия которых связаны с такими лицами".