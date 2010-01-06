В Минэкономики радуются, что инфляция оказалась ниже прогнозов

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН отмечает, что инфляция по итогам 2009 года в размере 12,3% оказалась ниже прогнозов международных экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил в комментарии журналистам.

Б.ДАНИЛИШН отметил, что в начале года МВФ прогнозировал инфляцию в 16%, позже этот прогноз был сокращен до 13%.

Всемирный банк в октябре прогнозировал инфляцию по итогам 2009 года в 13,8%.

«Эксперты до последнего момента не верили в способность правительства обеспечить такой низкий уровень инфляции на фоне высоких негативных ожиданий», - сказал министр экономики.

Он подчеркнул, что низкая инфляционная динамика в 2009 году, по сравнению с предыдущими годами, стала результатом реализации четкой антикризисной программы правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.