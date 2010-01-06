Немецкие железные дороги выходят на польский рынок

Немецкие железные дороги - DB Bahn - выходят на польский рынок, в марте 2010 года компания получит польскую лицензию на осуществление пассажирских перевозок на территории Польши, сообщает во вторник газета Dziennik Gazeta Prawna.

По данным издания, немецкий железнодорожный гигант обратился в Управление железнодорожного транспорта за соответствующей лицензией на пассажирские перевозки для дочерней компании DB Bahn Polska.

Предполагается, что немецкие поезда появятся на четырех главных направлениях и соединят столицу Польши - Варшаву - с крупнейшими городами: Гдыней, Катовице, Краковом и Познанью.

Местные аналитики отмечают, что немецкие железные дороги будут активно и агрессивно вытеснять с рынка польского перевозчика - PKP. Пока не ясно, какие ответные действия предпримет PKP, чтобы удержаться на плаву, однако в этой конкурентной борьбе в выигрыше окажутся пассажиры.

РИА "Новости"