Франция хочет перепродать миллионы доз вакцины от «свиного гриппа»

Французские власти настиг шквал критики. Страна пытается перепродать другим государствам лишние миллионы доз вакцины от «свиного гриппа». Среди потенциальных покупателей называют Украину.

Париж летом заказал свыше 90 миллионов доз вакцины, чтобы прививки смогли себе сделать все желающие. На то время эксперты считали, что для возникновения иммунитета нужно делать инъекцию дважды.

Лишь впоследствии выяснилось, что достаточно одной прививки. Несмотря на это, оппозиция сокрушительно критикует правительственных чиновников и стремится провести расследование.

Научные «работники и политики с самого начала предупреждали правительство не драматизировать ситуацию и не покупать слишком много вакцины», - заявляет депутат от социалистов Жан-Мари ле Гуэн.

Несмотря на активные призывы правительства, прививки сделали себе всего 5 миллионов жителей Франции. В целом население страны составляет около 65 миллионов людей. Теперь властям надлежит срочно решить, куда девать остальной неиспользованный препарат.

Согласно информации французского министерства здравоохранения, 200 тысяч доз уже продали эмирату Катар. Между тем продолжаются переговоры с Египтом о покупке еще двух миллионов доз.

Среди потенциальных покупателей вакцины французские чиновники называют также Украину и Мексику, но какой-то конкретной информации еще нет.

Как известно, Германия тоже рассматривает возможность перепродажи другим государствам, в частности и Украине, своего избытка вакцины от гриппа Н1N1.

Немецкая волна