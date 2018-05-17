Василий Лазарович: Поеду на Евровидение – спасать Европу от кризиса с мужчинами

Представитель от Украины на песенном конкурсе “Евровидение-2010” ответил на вопросы УНИАН.

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ УКРАИНСКУЮ НАЦИЮ, А НЕ РАЗНЫЕ МЕНЬШИНСТВА

Господин Лазарович, представлять Украину на Евровидении вас избрали не на национальном отборе, как это обычно бывает, а решением художественного совета Национальной телекомпании Украины. Многие ваши коллеги по сцене, а также продюсеры возмущаются, говорят, что так нечестно. Например, певец Виталий Козловский уже давно собирался на конкурс в десятом году. Расскажите, почему вас избрали именно таким, нетрадиционным способом?

Не я диктую условия Первому национальному, как именно выбирать. На то, что Национальная телекомпания Украины решила именно так выбрать представителя, есть объективные причины: во-первых, избирательная кампания, во-вторых, телеканал проводил детское Евровидение, поэтому, конечно, есть проблемы с бюджетом. На все же нужны деньги...

У нас всегда любят скандалы. Кому-то хочется поговорить – пусть поговорят. Я человек не шоу-бизнеса, я человек творчества. Я представляю украинскую нацию, а не разные меньшинства: голубых, правых, левых, зеленых, лесбиянок или трансвеститов.

Я профессиональный певец, и меня оскорбляет, когда пишут «начинающий», а какой-то “фабрикант”, который в своей жизни спел две-три песни, – уже звезда.

В своей жизни я уже много поездил и попел. Пел в мюзикле, был штатным солистом Оркестра Финберга. Этот оркестр на сегодня пока еще номер один в СНГ. И там хотят, чтобы я вернулся. Но я хочу больше творить, работать самому. Представлял Украину на Славянском базаре, в Италии, на Новой волне.

Поэтому меня оскорбляет, когда говорят разные глупости. Я в сплетни не буду вмешиваться, но пусть они будут хоть немножечко более корректные. Пожалуйста, если у них есть какие-то вопросы, пусть адресуют их Первому национальному.

Какие у вас отношения с президентом НТКУ Василием Илащуком?

Мы с ним знакомы очень давно. Он вел много концертов, на которых я пел. Он тоже из Западной Украины. У нас отношения хорошие, позитивные.

Еще хочу напомнить, что меня избрали почти единогласно. Меня это растрогало.

У Козловского уже два года идет промоакция – будто он едет на Евровидение, но никак не поедет. Пусть не обижается, все не могут поехать.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОЧУ РАБОТАТЬ С НАШИМИ ПРОДЮСЕРАМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВСЕ ШАРЛАТАНЫ

Лично ли вы знакомы с Виталием Козловским?

Да. Я со многими знаком, но у меня нет большого желания общаться с украинским шоу-бизнесом, потому что это сплошная грязь. Здесь тебе улыбаются, а за спиной поливают грязью.

Еще раз говорю: я человек творчества. У меня есть что сказать людям. Я пою в разных музыкальных направлениях – от джаза до филармонических оркестровых арий, романсов и популярной песни в разных ее проявлениях.

У меня нет продюсера. Я создал свою команду, у меня свой офис, свой штат, фонд. Сотрудничаю с разными международными фондами. Работаю с профессиональными композиторами. Категорически не хочу иметь дела с нашими продюсерами, потому что они все шарлатаны, это люди, которые тратят чужие деньги, но совсем не берут на себя ответственности. Или тратят свои деньги, но не считаются с тобой как с личностью.

Я убежден, что Украина должна воспитывать личности, потому что иначе у нас не будет ни нормальных кандидатов в президенты, ни артистов, которые за рубежом могут гордо, с поднятой головой сказать: я из Украины, а Украина – это не Россия.

ПОЕДУ НА ЕВРОВИДЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО В ЕВРОПЕ КРИЗИС С МУЖЧИНАМИ

...Что я могу гарантировать от себя на конкурсе? Я хочу представить Украину как культурную, интеллигентную нацию, отстоять ее ранг как певучей нации.

Чем я могу выделиться на Евровидении? Об этом я также думал. В Европе сегодня кризис с низкими голосами и с мужчинами. Вы же знаете, какая сегодня тенденция.

Какая, напомните?

Многие мужчины меняют ориентацию, потому что это отражается на голосовых связях. Физиология предусматривает гормональное развитие, и именно от гормонального развития зависит качество голоса. Если кастрировать парня, он будет петь намного более тонким голосом. Это все те вещи, о которых не принято говорить в шоу-бизнес.

Но я никого не хочу обижать, это личная жизнь каждого – кто с кем живет, встречается, любит. Меня эта грязь не интересует.

А вы стопроцентный “натурал”? У вас есть девушка? Расскажите что-то о своей личной жизни...

У меня есть девушка. У нас хорошие отношения. Но личная жизнь – это как раз та сторона, о которой я бы не хотел говорить. Мне хочется говорить о творчестве, музыке.

Где вы живете?

В Киеве. Я здесь уже восемь лет.

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ ИНТЕРЕСУЮТ ТРУСЫ, ДЕНЬГИ – ТОЛЬКО НЕ ТВОРЧЕСТВО.

Почему вас мало слышно на украинских музыкальных каналах?

Я вам отвечу. На сегодня складывается такая политика – чтобы тебя крутили на музканалах, нужно платить колоссальные деньги. Всех интересуют трусы, деньги – только не творчество.

Несколько продюсеров Украины создали себе клан, они ставят тебе такие условия, что ты не можешь проявиться как личность. Они ставят просто кабальные условия сотрудничества. С некоторыми каналами у нас хорошие отношения. С другими – нет, потому что я не собираюсь идти у них на поводу.

Надеюсь, придет такое время, когда мы зазвучим на всех каналах. Мои клипы смотрят и в Прибалтике, и в Германии.

Я человек, который заходит на рынок не с финансами, а с правильным подходом. Конечно, без финансов невозможно, но это должны быть рациональные расходы. Я не какая-то малолетка, которой можно указывать, что делать.

ПОЗОР УКРАИНСКИМ ПЕВЦАМ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ВЫСТУПИТЬ НА УКРАИНСКОЙ СЦЕНЕ

...Я вам скажу, почему меня нет в новогодних проектах, – потому что они все платные. Позор украинским певцам, которые в своей стране платят, чтобы выступить на украинской сцене и поздравить народ с Новым годом. Поэтому я не исключаю: если не сложится у меня здесь с карьерой, уеду в Европу.

Но сейчас передо мной очень высокая миссия. Я хочу представить украинский народ, а не шоу-бизнес.

УКРАИНСКАЯ ЖАБА РАСТЕТ, У НАС ВСЕГДА МНОГО ОБИЖЕННЫХ

Песня, с которой вы будете представлять нас на конкурсе, будет попсовой?

Не хочется, чтобы это была совсем попсовая песня. Хочу, чтобы это было что-то оригинальное, но, безусловно, оно должно быть доступно для людей.

Пусть себе шоу-бизнес гудит. Как сказал Потап (певец. – Авт.), коту не интересно, что о нем говорят мыши.

Я человек из простого народа, из живописного Прикарпатья, но дружу с серьезными людьми: депутатами, олигархами разного уровня. У меня есть много сторонников, есть своя аудитория. Мне есть что этим людям сказать, поэтому я их не подведу.

А всем другим – большое приветствие. Как говорят, украинская жаба растет. У нас всегда много обиженных.

Кто из украинских продюсеров предлагал вам сотрудничество, а вы отказались?

Я не хочу называть имен, не хочу никого обижать.

Считаю, что я сам не хуже любого продюсера. У меня два высших профессиональных образования, имею опыт работы с лучшим оркестром, у меня прекрасный юридический отдел, прекрасный пиар-отдел. К пиару у меня всегда одно условие – писать по факту, то есть о том, что состоялось, а не выдумывать глупые истории.

КОГДА ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ, ВСЕ ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ, А НЕ ОСКОРБЛЯТЬ ЕГО

Расскажите о своих политических взглядах...

К сожалению, в своих политических взглядах я сбит немного с толку, потому что со многими политиками знаком лично. Но, думаю, проблема не только в наших политиках, а самом обществе. Ему нужна не свобода слова, а дисциплина. Наш народ не готов к свободе слова, не готов делать то, что он захочет.

Понимаете, когда говорит Президент, все должны молчать. Мне не нравится, что в сторону Президента звучат оскорбления. Это неправильно, потому что он действующий Президент. Сегодня оскорбляют ту власть, которую народ сам избирал. Значит, мы такую заслужили. Сейчас как раз хорошая возможность ее поменять.

Вы вот говорите, что у вас есть свой офис, юридический отдел и так далее. А откуда вы берете деньги?

Отвечу. Меня поддерживают многие люди, но я не хочу называть фамилии, потому что им, скажем, реклама не нужна. Скажу одно – для того, чтобы работал бизнес, нужны настоящие партнеры, а для того, чтобы были партнеры, нужны нормальные предложения. Нормальный певец должен совмещать в себе также и бизнесмена, человека, который понимает, что деньги с неба не падают. За каждую копейку нужно отвечать, ее нужно отстоять и отработать.

ЕСЛИ МЕНЯ НЕ БУДЕТ НА ЕВРОВИДЕНИИ, ТО УЕДУ ЗА ГРАНИЦУ

Почему ваши знакомые денежные мешки не посодействуют вам, чтобы вы больше крутились на телевидении?

Я принципиально не хочу использовать свои знакомства. Я не хочу, чтобы те люди подумали, что я их использую.

Но пока у меня все хорошо. Сейчас выйдут два новых альбома. Я себе говорил, если не Евровидение, то выеду за рубеж. Поэтому Евровидение было для меня последней надеждой.

Какое у вас хобби, чем увлекаетесь?

Чрезвычайно люблю спорт и путешествия. Люблю воду, горы, люблю общаться с хорошими людьми. Пытаюсь из всего черпать позитив. Позитив – это как раз то, что меня держит на этом свете, потому что если серьезно смотреть на все вещи вокруг тебя, было бы очень грустно.

Где любите бывать за рубежом?

Нравятся Италия, Швейцария, Австрия. К сожалению, у меня нет много времени чтобы путешествовать, потому что в этом году заканчиваю консерваторию, и нужно подготовить сольный концерт с оркестром. Но у меня есть мечта – объехать как можно больше стран.

Беседовала Оксана Климончук