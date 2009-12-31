Газпром объявил газовую войну 2009-го форс-мажором

"Газпром" приостановил судебный процесс против украинского "Нафтогаза" в стокгольмском Арбитраже.

Об этом в прямом эфире "Эхо Москвы" заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов. Иск подавался в связи с нарушением контрактных обязательств по транзиту газа в Европу. Куприянов добавил, что со стороны европейских клиентов "Газпрома" не было исков в связи с транзитным кризисом в январе 2009 года. "Мы объявили форс-мажор. И все клиенты с этим согласились", - подчеркнул Куприянов. По его словам, в наступающем году не будет скачков цен на газ для Украины, и его транзит через украинскую территорию.