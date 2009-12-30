Нацбанк поддержал гривню, доллар на межбанке опять пошел вниз

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0215/8,0375 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,0410/8,0530 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 7,9820/8,0055 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке и продаже доллара по курсу 7,9685/7,9748 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2658/0,2668 грн./рубль, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2659/0,2666 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2642/0,2654 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,2150 рублей за доллар (+0,2849).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4310/1,4360 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4940/11,5220 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,5280/11,5460 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 11,4515/11,4840 грн./евро.