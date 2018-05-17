Советы: как правильно пить на Новый год

Украинцы любят пышные застолья с горячительными напитками, а учитывая, что новогодние праздники в этом году продлятся 10 дней, не лишним будет заблаговременно подумать о минимизации последствий алкоголя на организм.

Брют – хороший аперитив

Ну какой же новогодний стол без шампанского?

– Я рекомендую начать встречу Нового года бокалом хорошего брюта – натурального сухого игристого вина. Это хороший аперитив, – рассказывает президент Всеукраинской Ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная. – Но продолжать игристым вином застолье будет очень сложно, затем можно перейти на белые сухие, розовые сухие или красные сухие вина, но не очень насыщенные, а более легкие, чтобы на следующий день было хорошее самочувствие и не болела голова

У каждого своя мера потребления алкоголя. Но существуют универсальные “дозы”, которые благотворно влияют на организм. Например, для здорового мужчины дневная норма сухого вина составляет 300 мл. Только выпивать его нужно не за один раз, а в три приема. Для женщины немного меньше – 200 мл.

Несмотря на растущую популярность различных коктейлей, эксперты все же не советуют смешивать спиртные напитки. А если вы решили продегустировать несколько вин, то пейте по нарастающей: цвета, сладости, крепости, белое, розовое, красное.

– Люди, которые пьют натуральные столовые вина, никогда не бывают алкоголиками. Что нельзя сказать о тех, кто употребляет крепкий алкоголь или пиво, – делится директор Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Петренко. – Во многим винодельческих странах детям дают по чайной ложке красного сухого вина. С одной стороны, по своей консистенции оно похоже на грудное молоко матери, а с другой – дети, которые привыкают к маленьким дозам вина с детства, вообще никогда не станут алкоголиками.

О совместимости

– Все мы в душе сомелье (специалист по винам, крепким напиткам и сигарам – Авт.), - шутит Благополучная. – Никто не подаст к селедке сладкое вино или к торту водку.

Сомелье рассказывают, что брют сочетается почти со всеми блюдами на новогоднем столе: мясом, рыбой, салатами. А вот к десерту лучше подать полусладкие или сладкие вина.

Существуют и определенные принципы сочетания вина. Географический: кухня страны – вина страны. Соусный: если готовите блюдо с применением вина в качестве соуса, маринада или отвара, то лучше такое же вино подавать к столу. Цветовой (классический) – белое вино к белому мясу, красное к красному.

– Но учитывается и технология приготовления блюда, – отмечает Благополучная. – Например, к жирной красной рыбе, приготовленной на гриле, очень сложно порекомендовать белое сухое вино. А вот молодое розовое или красное сухое будет замечательно сочетаться.

А в целом специалисты советуют не бояться экспериментировать: лучшее сочетание то, которое нравится вам.

Как уменьшить влияние алкоголя

Известный терапевт, врач в третьем поколении Борис Скачко советует перед употреблением алкоголя запастись белковыми продуктами – покушать мяса, рыбы, яиц, птицы. Связываясь белком, алкоголь не будет быстро всасываться в кровь. А вот от традиционных салатов в начале трапезы стоит отказаться.

– Ни в коем случае не салатики и винегретики, как у нас принято, – предостерегает Скачко. – Салат в сочетании со спиртными напитками быстро увеличивает уровень алкоголя в крови и попадает в печень. Распространенная ошибка, что перед употреблением алкоголя нужно съесть какой-то жир, чтобы был барьер. Жир чудно растворяется в алкоголе и вместе с ним попадает в кровеносную систему. Он идет мимо печени к легким. Да, печени легче, но пьют алкоголь, чтобы получать расслабляющий эффект, а не для того, чтобы его испарять в окружающую среду. Это может быть хорошо в Год дракона.

Абсорбенты вроде активированного угля или энтеросгеля все также актуальны. Если вы наперед знаете, что настойчивые друзья все же заставят употребить больше нормы, лучше сразу бросьте в желудок 5-10 таблеток. Алкоголь будет связываться в кишечнике. И вы будете пить и не пьянеть.

Если все-таки перебрали…

Тогда самый простой “ресторанный” способ – два пальца в рот. Доктора советуют употребить слабый раствор марганцовки, но только без осадка, потому что кристаллики марганца прожигают слизистую желудка.

– Капли две нашатырного спирта в водичку – гадость редкая, но тоже помогает. Отрезвляет быстро, – рассказывает Скачко. – Можно что-то кислое. Лимонный сок с водичкой или яблочный уксус – пожалуйста.

Лучший способ борьбы с похмельем традиционный – рассолы. Если у вас остался холодец, он тоже сгодится, его можно растопить и выпить такой супчик. А вот кофеином с похмелья баловаться не стоит.

– Никакого чая, в том числе и зеленого, и кофе! – предостерегает Скачко. – На следующий день после приема алкоголя появляются элементы отека мозга из-за интоксикации: головная боль, красные глаза, нет настроения… А кофеин в любом виде усиливает приток крови и можно таким образом заработать инсульт.

Специалисты, естественно, советуют не злоупотреблять с едой и напитками и пугают тяжелыми последствиями.

– Переев и перепив, можно и с острым панкреатитом оказаться в хирургическом отделении, – рассказывает доктор. – А из-за резкого повышения вязкости крови можно попасть в кардиологию или неврологию с инфарктом или инсультом.

Психологи рекомендуют

Выпить в меру советуют даже психологи. Руководитель Киевского гештальт-института организационного консультирования Дмитрий Чамара уверяет, что “разрядка алкоголем” просто необходима.

- Употребление алкоголя – хороший вариант для снятия всех социальных запретов. Когда мы выпиваем, то становимся более веселые, раскованные, нам проще общаться. Потребление алкоголя – это ритуал, который позволяет сблизиться с людьми. В нашем обществе много ограничений. Чтобы с ними справиться, люди прибегают к спиртным напиткам. Если не было бы праздника, у людей нарастал бы конфликт между сознательной и бессознательной сферой. Бессознательная хочет свободы, спокойного общения, безопасности, а сознательная заботится о том, как надо себя вести в обществе. И если не будет разрядки праздником, то этот конфликт будет нарастать, и у человека, соответственно, нарастает напряжение, которое может выливаться в какие-то неврозы.

Так что пейте на здоровье и меру знайте!

Анна Ященко