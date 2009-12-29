Мужчину избили насмерть за то, что он не снял обувь в гостях

В райцентре Верхний Рогачик Херсонской области 26-летний парень насмерть избил 48-летнего мужчину, который не снял обувь, будучи у него в гостях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления МВД Украины.

Тело 48-летнего мужчины, умершего от черепно-мозговой травмы нашли на улице. В ходе следствия стало известно, что преступление совершил знакомый погибшего – ранее судимый местный житель. Его задержали.

Злоумышленник и потерпевший вместе с друзьями распивали спиртное. Между ними возник конфликт из-за того, что гость не снял ботинки и испачкал ковер. Хозяин дома избил 48-летнего гостя, после чего продолжил пить с друзьями. Когда они поняли, что товарищ мертв, вытащили тело из дома и бросили на улице, чтобы соседи подумали, что мужчина замерз.