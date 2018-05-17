Новый год в ретроспективе: Горбаль был зайчиком, а Волков мечтал о китайских кедах

В канун Новогодних праздников мы попросили украинских политиков углубиться в воспоминания и спросили, какими они запомнили свою первую елку и школьные утренники, долго ли верили в Деда Мороза и как с тех пор эволюционировали их новогодние желания и подарки?

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ МЕЧТАЛ О КИТАЙСКИХ КЕДАХ И НЕМЕЦКОМ ФОНАРИКЕ Я помню первую елку в своей жизни в 1952 году. Мы тогда жили на улице Бассейной в Киеве. Наша семья, Героя Советского Союза, проживала в подвальном помешении - одна комната без всяких удобств. И мать, чтобы как-то доставить нам радость даже в этой конуре, на Новый год всегда ставила елку. Игрушки были единственные – из тетради вырезались длинные бумажки и склеивались в ленту, и этой лентой увешивалась елка. Мать покупала конфеты (как сейчас, помню: “Мишка”, “Красный мак”, “Тузик”), цепляла на нитки и развешивала их на ветках. Мама говорила, чтобы елка была жива долго, туда каждые три дня нужно подливать воду. И я ее поливал по 10 раз в день, чтобы она, не дай Бог, не засохла.

Когда мама работала в Октябрьском дворце культуры, тогда уже появились эти новогодние елки, куда приглашали детей со всей страны. И я уже не пропускал ни одной. Я там дневал и ночевал. А там было при коммунистах по полной программе: и елки, и Деды морозы, и Снегурочки, и игры и т.д.

Когда мне было лет 10, то мне, как любому мальчишке, хотелось велосипед. Тогда это было очень модно. Видел, как у соседей появилась коробка с экраном под названием КВН – “купил, включил, не работает” – первый телевизор, и мечтал, что, может, когда-то у нас будет такой. Я хотел фонарик немецкой фирмы “Даймон”, хотел просто китайские кеды, чтобы играть в футбол. Волков сегодня и Волков тогда – это совсем разные люди. Мы мяса никогда не видели. Но, как показала жизнь, все мои желания исполнились. Все у меня есть, не только велосипед, но и машины, и фонарики...

Я в Деда Мороза верю до сих пор. Я понимаю, что это сказка. Но эта сказка в детские годы и тяжелые времена помогала мне жить. Теперь мне о Деде Мороза не дают забывать мои дети. Мой меньший, которому полтора года, облюбовал трактор. Когда у нас маленький трактор во дворе убирает снег, то он кричит “Тратор-тратор”. Вот на Николая я ему купил игрушечный “тратор”. А Дианочка уже постарше, ей 5 лет, она с куклами с самого детства не играет, любит коней, у нее в коллекции уже где-то штук 700. По всему свету, где я только не бывал, всегда ей покупал маленькую лошадку. И на этот Новый год подарю ей лошадку. Самой старшей дочери уже 31. Там другие подходы. (Хотя они все мои дети – все для меня равны). Она хочет какие-то сапоги, поэтому куплю ей эти сапоги. А дочка Сашенька учится в аспирантуре, я ей подарю телефон Nokia последней модели. Ну а жене – себя. Думаю, она меня очень любит.

ОКСАНА БИЛОЗИР БЫЛА СНЕЖИНКОЙ И ХОТЕЛА НАКОЛЯДОВАТЬ МНОГО ДЕНЕГ

У нас елку ставили не Новый год, а на День святого Николая. Я помню, как она пахла, потому что она всегда была натуральной. Помню шоколадные конфеты и запах мандарин... У меня был костюм Снежинки. Мама мне шила такие красивые пачки, а я сама себе делала корону. Мне хотелось, чтобы она была исключительной и отличалась от всех.

Мы ожидали приход Николая. Дед Мороз – это советский атрибут. А вот Николай - это святой, который знал все твои тайны. Если ты была непослушной или напроказничала дома, он клал тебе под подушку хворостину.

У меня не было какого-то конкретного желания: хочу лыжи или санки. Мне хотелось, чтобы папа и мама были здоровы, чтобы бабушка приехала в гости.

А еще я очень ждала Рождество, у нас на Западной Украине ходили вертепы. И мне хотелось, чтобы к нам пришел самый лучший вертеп. И самой хотелось наколядовать много денег.

ОЛЬГА ГЕРАСИМЮК ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ПРИНЦЕССОЙ В МАРЛЕВОМ ПЛАТЬЕ

Я очень хорошо помню свои новогодние праздники, тогда не было широкого выбора игрушек, гирлянд, но было большое пространство для фантазии, как украсить елку. А у бабушки (она была воспитательницей в детском доме) была прекрасная фантазия, она могла сделать из носового платочка то мышку, бегающую по руке, то крестьяночку, которая превращалась потом в цветок, - что-нибудь. И я ждала Нового года, чтобы мы так садились и придумывали новые игрушки.

Я верила в Деда Мороза, потому что этим Дедом Морозом был мой дедушка. Он всегда одевал тулуп наизнанку - мехом наверх, чудную большую шапку, стучал в двери, заходил с сумкой... Я хорошо знала, что это мой дедушка, и из-за этого праздника верила, что Дед Мороз существует на свете.

В то время шоколадные конфеты - это была роскошь, а достать апельсины было почти невозможно. Для нас подарком были сладости, которые делали бабушка и мама. Мы с бабушкой делали из печенья такую шоколадно-ореховую колбаску. Мы ее варили, нарезали кусочками - это были самые вкусные лакомства на свете. С тех пор я перепробовала очень много кондитерских изделий, всевозможные датские печенья в хороших коробках, но ничего не смогло превзойти тот вкус. Под елкой всегда стояли корзины подарков. Я очень любила бабушкины орехи, которые она заворачивала в золотистую фольгу, а корзинку в зубах держала белка.

Тогда телевизор не был в основе праздника. Мы ждали гостей. Я обязательно должна была прочесть под елкой стихотворения.

В школе я была Снегурочкой. Мы с бабушкой шили из накрахмаленной марли платьица и делали мне корону из мягкой из ваты с тонким слоем бумаги, и на него наклеивались всевозможные блестки, бусинки. Создавалось впечатление, что она вылеплена из снега. Это был шик. В то время ты чувствовала себя такой принцессой в марлевом платье.

Сейчас я получаю очень много всевозможных подарков, но очень люблю не ценные сюрпризы, а какие-то милые мелочи. Я жду, чтобы мне подарили что-то, что напоминает детство, вроде той мышки из бабушкиного платочка...

ВАСИЛИЙ ГОРБАЛЬ БЫЛ ЗАЙЧИКОМ И НЕ ВЕРИЛ В ДЕДА МОРОЗА

Помню традиционные походы с младшим братом на елку в Дом офицеров во Львове и в театр имени Заньковецкой, где в те дни всегда шли для детей новогодние представления и раздавали подарки.

Когда я был совсем маленьким, то традиционным новогодним нарядом для мальчиков был костюм зайчика. Когда подрос, то уже ходил в хореографическую школу и сам участвовал в новогодних представлениях. У нас был фирменный танец - “Суворовцы”.

На Новый год мне обычно хотелось получить какие-то игрушки. Вряд ли у меня была вера у Деда Мороза. Я понимал, что заслуга родителей в том, что подарки появлялись под елкой.

Сегодня своим близким я пытаюсь делать подарки, которые они действительно хотят, и не обязательно их класть под елку. В последние годы поздравляю друзей стандартными подарками: как правило, это или что-то сладкое, или что-то из посуды или что-то для стола, – это универсальные вещи.

ВАСИЛИЮ КИСЕЛЕВУ ДЕД РОМАН ДАВАЛ ТРИ РУБЛЯ

Возможно, я вас разочарую, но я никогда не видел Деда Мороза. У нас не было культа Нового Года. Мы всегда праздновали Рождество. Мы ездили к деду Роману. Я был его любимый внук. У нас с ним были особые отношения. Он меня в свое время учил рыбу ловить, из ружья стрелять, на конях ездить... Дед каждому внуку давал по три рубля. В то время это были большие деньги. Самое главное, у них всегда стояла елка. И на этой елке всегда были настоящие конфеты, пара-тройка игрушек, звезда, а остальное - конфеты, яблоки, орехи, завернутые в фольгу. Это был настоящий праздник. А подарка под елкой я никогда не находил. Детство было непростым. Я сейчас живу тем, чтобы сбывались новогодние желания моих внуков.

Вы не поверите, но мы сейчас едем в аэропорт и везем с собой из Крыма в Киев елку. Я знаю, что она настоящая, экологически чистая, ничем не обработанная...

Для меня самый большой подарок будет 9 февраля 2010 года, когда объявят результаты президентских выборов. Очень хочется, чтобы на народ не ошибся в своем выборе, ведь от этого зависит будущее их детей и внуков в ближайшие 10 лет.

Опрашивала Анна Ященко