Жужа, Халва, Мерседес и Янукович - такие имена дают детям в Украине
Данные министерства юстиции
При регистрации рождений детей в 2009 году популярными в Украине были около 30 имен.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.
По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, самыми распространенными именами, которые присваивались детям в этом году, среди мужских имен были: Назар, Данило, Максим, Владислав, Никита, Артем, Кирилл, Егор, Илья, Андрей, Богдан, Денис, Дмитрий, Ярослав, Александр, Владимир. Среди женских – Анастасия, София, Ангелина, Алина, Дарья (Дарина), Диана, Екатерина, Мария, Наталия, Юлия, Виктория, Елизавета, Анна, Вероника, Ульяна, Александра, Кристина.
В то же время, в 2009 году получили популярность: мужские имена – Иван, Марк, Лев, Наум, Тимур, Михаил, Захарий, Оскар, женские имена – Оксана, Татьяна, Валерия, Злата, Карина, Ева, Саломея, Николь. Эти имена были зарегистрированы в подавляющем большинстве регионов.
Не пропали симпатии украинцы и к очень редким или нетрадиционным именам, отмечается в сообщении.
Так, в течение года в органах регистрации актов гражданского состояния были зарегистрированы дети с именами:
в Крыму - Любистина, Аполлинария, Трофим;
в Винницкой области – Евника, Славяна, Савва;
в Волынской области – Мрия, Злата Гевал, Олимпиада, Файзулла, Велизар;
в Донецкой области – Кукла, Параскева, Ардалион, Мерседес;
в Днепропетровской области – Алейна, Девика, Книгиня, Мавлина, Сведана, Геральд, Израиль, Милорд, Папуша, Рамзес, Рафаэль;
в Запорожской области - Элиф-Алина, Сероп, Султан, Франк, Яник;
в Закарпатской области – Река, Панна, Китти, Янукович, Нопшугар, Ботонд, Арон-Борнобаш, Чебо, Щамуэль, Кевин-Тео;
в Ивано-Франковской области – Тайана, Адам, Нестор;
в Киевской области – Оскар, Афина, Феврония;
в Кировоградской области – Зехра, Лоренада, Хистофор, Цезарь;
в Луганской области – Харитина, Лучезар;
в Львовской области – Мадонна, Ионофан, Аскот;
в Николаевской области – Малина, Жасмина, Адда, Зитта, Эдельвейс, Нектар, Хиддекель, Стерх;
в Одесской области – Шифаа Диана, Розалиина, Калина, Фиалка, Чула, Исус, Еудит, Кюрбанур, Принц;
в Полтавской области – Геннадия, Платона, Рим, Видади, Эфе, Разник;
в Ривненской области – Жужа, Мария-Светозар, Светозарья, Амир-Тимур;
в Сумской области – Менуя, Лиджия, Румин;
в Тернопольской области – Замила, Ламар, Христофор, Слисей;
в Харьковской области – Халва, Матрона, Джульетта, Ликай, Малий;
в Херсонской области – Голубь-Мирра, Конкордия, Сильва, Гамлет;
в Хмельницкой области – Диаманта, Пенелопа, Эмир;
в Черкасской области – Эсмеральда, Евангелия, Табита, Иоанн;
в Черновицкой области - Андрея, Максима, Джульетта, Филофтея, Натанауэль, Власий, Жирардо-Адриян;
в Черниговской области – Хруслалина, Самара, Ждан-Корнилий;
в Киеве – Дзвинка, Кассиопея, Олеяна, Азелл, Алладин, Брилиант, Радость, Соломон;
в Севастополе - Венера, Диско, Низами, Богудар.