Жужа, Халва, Мерседес и Янукович - такие имена дают детям в Украине

При регистрации рождений детей в 2009 году популярными в Украине были около 30 имен.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, самыми распространенными именами, которые присваивались детям в этом году, среди мужских имен были: Назар, Данило, Максим, Владислав, Никита, Артем, Кирилл, Егор, Илья, Андрей, Богдан, Денис, Дмитрий, Ярослав, Александр, Владимир. Среди женских – Анастасия, София, Ангелина, Алина, Дарья (Дарина), Диана, Екатерина, Мария, Наталия, Юлия, Виктория, Елизавета, Анна, Вероника, Ульяна, Александра, Кристина.

В то же время, в 2009 году получили популярность: мужские имена – Иван, Марк, Лев, Наум, Тимур, Михаил, Захарий, Оскар, женские имена – Оксана, Татьяна, Валерия, Злата, Карина, Ева, Саломея, Николь. Эти имена были зарегистрированы в подавляющем большинстве регионов.

Не пропали симпатии украинцы и к очень редким или нетрадиционным именам, отмечается в сообщении.

Так, в течение года в органах регистрации актов гражданского состояния были зарегистрированы дети с именами:

в Крыму - Любистина, Аполлинария, Трофим;

в Винницкой области – Евника, Славяна, Савва;

в Волынской области – Мрия, Злата Гевал, Олимпиада, Файзулла, Велизар;

в Донецкой области – Кукла, Параскева, Ардалион, Мерседес;

в Днепропетровской области – Алейна, Девика, Книгиня, Мавлина, Сведана, Геральд, Израиль, Милорд, Папуша, Рамзес, Рафаэль;

в Запорожской области - Элиф-Алина, Сероп, Султан, Франк, Яник;

в Закарпатской области – Река, Панна, Китти, Янукович, Нопшугар, Ботонд, Арон-Борнобаш, Чебо, Щамуэль, Кевин-Тео;

в Ивано-Франковской области – Тайана, Адам, Нестор;

в Киевской области – Оскар, Афина, Феврония;

в Кировоградской области – Зехра, Лоренада, Хистофор, Цезарь;

в Луганской области – Харитина, Лучезар;

в Львовской области – Мадонна, Ионофан, Аскот;

в Николаевской области – Малина, Жасмина, Адда, Зитта, Эдельвейс, Нектар, Хиддекель, Стерх;

в Одесской области – Шифаа Диана, Розалиина, Калина, Фиалка, Чула, Исус, Еудит, Кюрбанур, Принц;

в Полтавской области – Геннадия, Платона, Рим, Видади, Эфе, Разник;

в Ривненской области – Жужа, Мария-Светозар, Светозарья, Амир-Тимур;

в Сумской области – Менуя, Лиджия, Румин;

в Тернопольской области – Замила, Ламар, Христофор, Слисей;

в Харьковской области – Халва, Матрона, Джульетта, Ликай, Малий;

в Херсонской области – Голубь-Мирра, Конкордия, Сильва, Гамлет;

в Хмельницкой области – Диаманта, Пенелопа, Эмир;

в Черкасской области – Эсмеральда, Евангелия, Табита, Иоанн;

в Черновицкой области - Андрея, Максима, Джульетта, Филофтея, Натанауэль, Власий, Жирардо-Адриян;

в Черниговской области – Хруслалина, Самара, Ждан-Корнилий;

в Киеве – Дзвинка, Кассиопея, Олеяна, Азелл, Алладин, Брилиант, Радость, Соломон;

в Севастополе - Венера, Диско, Низами, Богудар.