Южная Корея намерена поставлять ядерные реакторы в Украину и Турцию

Южнокорейская государственная компания Korea Electric Power Corp. (КЕРСО) намерена поставлять ядерные реакторы в Украину и Турцию. Согласно опубликованному заявлению КЕРСО, сейчас компания ведет переговоры о поставке двух ядерных реакторов в Турцию и возможном участии в тендере на строительство нескольких ядерных реакторов в Украине, передает Reuters.

Кроме того, ранее компания сообщила о заключении договора на строительство и эксплуатацию в течение 60 лет четырех ядерных реакторов для ОАЭ, в рамках которого КЕРСО заработает около 40 млрд долл.

В заявлении компании отмечается, что приоритетными рынками для себя она считает ОАЭ, Турцию, Китай и Иорданию, но также следит и за другими странами, которые, как ожидается, займутся проектами в ядерной энергетике в среднесрочной перспективе - Индией, ЮАР и Индонезией.

27 декабря, напоминает РосБизнесКонсалтинг, КЕРСО выиграла тендер на строительство реакторов для ОАЭ стоимостью 40 млрд долл. - контракт крупнейший за всю историю сделок в энергетическом секторе на Ближнем Востоке и один из самых крупных в мире. Соперником южнокорейского консорциума в международном тендере выступала группа европейских компаний, в числе которых General Electric, Samsung, Areva и Total.

По данным правительства Южной Кореи, благодаря договору с ОАЭ Южная Корея вышла на шестое место в мире по экспорту в сфере ядерной энергии после США, Франции, России, Канады и Японии.