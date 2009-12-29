В России подымают "шпионский скандал" против украинской фирмы

Украинский производитель систем защиты авиационной техники от управляемого ракетного вооружения научно-производственная фирма “Адрон” заявляет о провокации шпионского скандала, спланированной российскими конкурентами и государственными органами.

Об этом представители “Адрона” заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как сказал генеральный директор НПФ “Адрон” Николай АРХИПОВ, российские СМИ распространили информацию, касающуюся его обвинения в попытке незаконно вывезти в Украину из РФ техническую документацию и элемент “уникальных российских комплексов противодействия ПЗРК” (переносной зенитный ракетный комплекс – УНИАН).

“Этот факт, возможно, и не заслуживал бы внимания, если бы через несколько дней после публикаций в российских СМИ не появились материалы уголовного дела против меня, в частности, оперативная съемка “наружки” и запись телефонных разговоров”, - сказал Н.АРХИПОВ.

Он предположил, что материалы следствия, особенно те, о которых идет речь, могли попасть в СМИ только после разрешения и по представлению соответствующих российских государственных структур.

“А это свидетельствует о заранее спланированной акции, которой заинтересованные лица и компании России руками государственных российских структур пытаются дискредитировать конкурентоспособную украинскую фирму, ее продукцию, а заодно и сфабриковать очередной шпионский скандал”, - сказал гендиректор.

Н.АРХИПОВ был задержан, и он 5 месяцев провел в следственном изоляторе. За это время, отметил гендиректор, российская сторона так и не смогла ничего существенного инкриминировать, а суд был вынужден присудить ему эти 5 месяцев, которые он провел под следствием, и выпустить из зала суда.

В то же время, Н.АРХИПОВ сообщил, что официально, на основании договора, получил от российского производителя и вез в Украину лампу СЛ-2М выпуска 1989 года (не российского, а еще советского производства) для оценки возможности ее использования в украинских изделиях. По его словам, в случае положительных результатов испытаний, планировалось включить указанного российского производителя в состав поставщиков, что позволило бы расширить взаимовыгодное украинско-российское сотрудничество.

“Следует отметить, что во время следствия в России нашлись ответственные лица, которые не захотели ввязываться в грязную игру, провели экспертизу лампы и выдали следствию соответствующий документ о том, что она не имеет грифа секретности и не подлежит контролю при ее вывозе за границу”, - заявил, в свою очередь, заместитель гендиректора Александр АЛЕШИН.

По словам технического директора – главного конструктора НВФ “Адрон” Сергея ТУРЕНКО, фирма широко известна в мире как разработчик систем защиты авиатехники от управляемого ракетного вооружения, в том числе и наиболее опасного – переносных зенитно-ракетных комплексов. Системы от НПФ “Адрон” находятся на вооружении во многих странах мира. Вертолеты стран НАТО, которые принимают сегодня участие в операциях в Ираке и Афганистане, оснащены наиболее известной разработкой НПФ “Адрон” – станцией оптико-электронного подавления “Адрос”, которая “отводит” от вертолета все известные типы управляемых ракет класса “воздух-воздух”, и ПЗРК с инфракрасной системой наведения.

Разработки НПФ “Адрон” конкурируют с аналогичными системами известных иностранных компаний. Российские же разработки, отметил С.ТУРЕНКО, не известны не только военным экспертам систем защиты, но и российским эксплуатантам – военным летчикам, которые сегодня “беззащитны” перед ракетным вооружением.

“Что касается современных российских разработок, о которых заявляют так называемые конкуренты из РФ, то в России на них потрачены достаточно большие государственные средства, существует, даже, специальная государственная программа по этой проблематике. Однако российские разработки остаются на уровне схем и чертежей, и не находят своего воплощения в “металле”. Вполне понятно, что российский разработчик систем защиты летательных аппаратов, который из года в год тратил государственные деньги и до сих пор так ничего и не выдал, похоже, нашел главную причину этого – украинцев, которые якобы своими “шпионскими” действиями ему мешают”, - сказал С.ТУРЕНКО.