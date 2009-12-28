Предвыборный мониторинг ведущих украинских телеканалов

29 декабря в 13.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Предвыборный мониторинг новостей ведущих украинских телеканалов».

Академия Украинской прессы презентует очередные результаты контент-анализа телевизионных новостей (проект начат в октябре 2002 г.) на ведущих украинских телеканалах за декабрь 2009 года в рамках проекта «Мониторинг политических новостей».

Предвыборная кампания-2009 уже пятая, во время которой Академия Украинской Прессы проводит мониторинг средств массовой информации.

Исследуются каналы: «1+1», «Интер», «Новый канал», ICTV, СТБ, ТРК «Украина», УТ-1.

Участники: Президент АУП, д.ф.н., профессор В.Иванов, д.с.н. Н.Костенко, д.ф.н. С.Макеев.

Ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.