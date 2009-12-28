На львовские дороги вышли даишники-ангелы и даишники-черти

Сегодня в центре Львова проходит акция Управления ГАИ во Львовской области – «Розга от ДАИшника».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь УГАИ Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, в рамках акции правоохранительные органы, переодетые в костюмы «Ангела» и «Черта», при остановке водителя, нарушившего правила дорожного движения, «дарят ему розгу, чтобы впредь был послушным» и буклет с указанием новых размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения на 2010 год.

«Работники ГАИ также будут останавливать и водителей, которые ничего не нарушили, - исключительно для того, чтобы вручить им от Госавтоинспекции подарки за хорошее поведение на дорогах. Они получат в подарок сувенирную новогоднюю игрушку и пособие Правил дорожного движения», - сообщила С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ.